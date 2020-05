Moses esalta Conte: “Sicuramente uno dei migliori al mondo”

Victor Moses, esterno dell’Inter, ha parlato esaltando le doti del tecnico Antonio Conte al quotidiano The Nations: “Ho giocato sotto la guida di molti manager e ho apprezzato ognuno di questi. Il più importante è stato Antonio Conte. Al Chelsea è arrivato e ha cambiato tutto. Il calcio italiano? Non è facile in quanto è molto tattico. Per me è importante mettermi al servizio della squadra e dei miei compagni, ma il mister mi ha dato un aiuto enorme. Mi dice cosa devo fare, io cerco di ricordarmi e di seguire al meglio le sue istruzioni. E’ uno dei migliori allenatori al mondo. Lui stesso ha giocato a calcio e ha tanta passione. Sono davvero molto felice di essere tornato a lavorare con lui”.