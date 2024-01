Moscardo-PSG, il trasferimento è definito: c’è la conferma del presidente Melo

Gabriel Moscardo giocherà per il Paris Saint-Germain la prossima stagione. Intervistato da Jogo Aberto , il presidente del Corinthians Augusto Melo ha confermato che tutto è sistemato. ” È tutto in ordine. Appartiene al PSG, abbiamo dato il nostro accordo”. Il club brasiliano e il Paris si sono accordati per un trasferimento da 20 milioni di euro, ma va ricordato che i campioni di Francia vogliono pagare in tre rate e che la prima transazione non è ancora stata effettuata. Logico, visto che i parigini aspettano di sapere qualcosa in più sullo stato fisico del 18enne centrocampista.

Foto: Gabriel Moscardo Instagram