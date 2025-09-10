Morto Paul Baccaglini, aveva 41 anni. E’ stato presidente del Palermo

10/09/2025 | 12:35:17

Paul Baccaglini, ex presidente del Palermo per cinque mesi nel 2017, è stato trovato morto senza vita nella sua casa di Segrate, a Milano. Ha lavorato come inviato a Le Iene, aveva 41 anni. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe trattato di un suicidio. A fare la tragica scoperta sarebbe stata la fidanzata. Sul caso stanno ora indagando i carabinieri di Milano e la Procura ha già disposto l’autopsia per chiarire ufficialmente i motivi della scomparsa.

FOTO: Facebook le iene