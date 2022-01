Morto Mario Macalli, è stato presidente della Serie C: si è spento all’età di 84 anni

Mario Macalli, ex presidente della Serie C, si è spento all’età di 84 anni per una grave malattia. A darne l’annuncio è stato l’attuale numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli: «È morto Mario Macalli, dopo anni di grave malattia. I club di Lega Pro lo piangono con dolore, È stato il presidente della Serie C per tanti lunghissimi anni. Ha creduto fortemente nel ruolo della Serie C, come fucina di giovani calciatori e il calcio dei Comuni d’Italia». Ha ricperto ruoli di rilievo negli organismi direttivi della Lega Nazionale Serie C, in qualità di dirigente federale: dalla Commissione di Programmazione della Lega, a seguire nel Collegio Arbitrale, ed infine nel comitato tecnico della FIGC, passando per consigliere della Serie C2, diventando dal 1987 vice presidente della Lega Professionisti di Serie C. Quando quest’ultima fu commissariata fra il 1988 ed il 1990 fu nominato dirigente delegato. Il 10 gennaio 1997 viene eletto presidente della Lega Professionisti di Serie C, venendo confermato nel 2000, nel 2004 e nel 2008. Dal 2009 è inoltre vice presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il 21 novembre 2012, dopo che il Consiglio Federale della Figc ha approvato la riforma dei campionati di Lega Pro, annuncia la volontà di ricandidarsi alla presidenza della Lega Pro. Il 17 dicembre viene rieletto per la quinta volta battendo lo sfidante Gravina per 42 voti a 26. Alla famiglia Macalli le più sentite condoglianze da parte di Alfredo Pedullà e della redazione. FOTO: Wikipedia