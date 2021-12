Morto Hugo Maradona, a 52 anni si è spento il fratello del Pibe de Oro

Questa mattina, all’età di 52 anni, si è spento a causa di un arresto cardiaco il fratello del Pibe de Oro, Hugo Maradona. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione con i sanitari del 118 che nulla hanno potuto per salvargli la vita. Anch’egli calciatore, ha iniziato la carriera proprio nel Napoli che lo acquistò a 18 anni dopo la conquista dello scudetto per poi girarlo in prestito all’Ascoli. La sua carriera è poi proseguita in Spagna al Rayo Vallecano prima di spostarsi in Austria e Giappone. Hugo Maradona abitava da qualche anno a bacoli, a miliscola che amministrativamente ricade nel comune di monte Procida. Il sindaco di monte ha anche espresso il suo cordoglio. FOTO: Instagram Hugo Maradona