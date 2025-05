Morto Enzo Ferrari, allenò l’Udinese di Zico: “Resterà sempre un nostro simbolo”

11/05/2025 | 12:13:42

L’Udinese piange Enzo Ferrari, compianto ex allenatore dei friulani ai tempi di Zico. La nota ufficiale del club: “Udinese Calcio saluta con profonda tristezza il suo ex giocatore ed ex allenatore Enzo Ferrari. Con gli scarpini ai piedi, Ferrari ha difeso i colori bianconeri dal 1974 al 1976, raccogliendo 58 presenze, con 9 gol segnati. È alla panchina dell’Udinese, però, che il suo nome è più strettamente legato: scelto come allenatore della Primavera nella stagione 1979/80, nell’annata successiva subentra in corsa a Gustavo Giagnoni, rimanendo allenatore dei bianconeri fino al 1984 e allenando campioni come Franco Causio, Edinho e soprattutto Zico. Enzo Ferrari resterà per sempre uno dei simboli di una delle pagine più affascinanti della storia del nostro club”.

FOTO: X Udinese