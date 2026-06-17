Morto a 59 anni Eric Roy, allenatore del Brest. Il club: “Rimarrai sempre nei nostri cuori”

17/06/2026 | 20:14:33

E’ morto all’età di 58 anni Eric Roy, allenatore del Brest ed ex calciatore di Lione, Marsiglia e Nizza. Al Brest era diventato una colonna: arrivato nel 2023, aveva addirittura condotto il club fino in Champions con tanto di qualificazione ai play-off dopo la prima fase. Lo ha annunciato la sua famiglia con un comunicato: “È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa di Éric Roy – si legge -. Negli ultimi tre anni e mezzo, papà ha lottato contro un cancro al pancreas. In tutto questo tempo, ha continuato a vivere con una forza che ancora ci stupisce, sostenuto dall’amore della sua famiglia, dal calcio, dal suo lavoro e dalla passione che non lo ha mai abbandonato. Amava il calcio in modo assoluto. Il periodo trascorso allo Stade Brestois è stato uno dei più belli della sua vita”. Questo il comunicato del Brest: “È difficile trovare le parole per esprimere tutta la tristezza che proviamo dopo la scomparsa del nostro allenatore Éric Roy. Il Presidente, la dirigenza e l’intero Stade Brestois 29 condividono il dolore della sua famiglia, di sua moglie, dei suoi 2 figli, così come di tutti i suoi cari. Éric Roy era una persona ispirante che ha dato moltissimo al Stade Brestois. Amato e rispettato dai tifosi, ha contribuito a scrivere le pagine più belle della storia del club e gli ha permesso di raggiungere un livello storico. Tante cose potrebbero essere dette oggi, ma è soprattutto l’emozione e il dolore di perdere una persona cara a travolgerci. Éric, non dimenticheremo mai tutto ciò che hai dato al club, né l’uomo che eri. Rimarrai per sempre nei nostri cuori e nella storia del Stade Brestois 29”.

foto sito brest