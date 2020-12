Morte Paolo Rossi, Tardelli: “Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai”

Tra i più scossi per la morte di Paolo Rossi c’è Marco Tardelli, ex compagno nella Juventus e in Nazionale.

L’ex centrocampista ha voluto affidare ai social il suo ricordo di Paolo, con un collage di foto che li ritraggono insieme e la frase: “Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai”.

Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai pic.twitter.com/JhyP8Z7Ap6 — Marco Tardelli (@MarcoTardelli82) December 10, 2020

Foto: Twitter Tardelli