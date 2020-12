Morte Paolo Rossi: sottratti dei gioielli a casa sua durante i funerali

Terribile atto di sciacallaggio quello avvenuto a Bucine in provincia di Arezzo, in casa di Paolo Rossi.

Come riporta il Corriere della Sera, dei ladri sono entrati nella casa del campione del Mondo scomparso pochi giorni fa, portando via diversi gioielli ma non cimeli legati alla carriera da calciatore, che non erano presenti in casa. I carabinieri sono sul posto e stanno effettuando delle verifiche per capire con esattezza cosa è stato portato via.

La vedova dell’ex attaccante è stata avvisata mentre stava rientrando dalle esequie.

Foto: Paolo Rossi Twitter ufficiale