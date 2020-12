Morte Paolo Rossi, Rumenigge: “Notizia triste. E’ stato un avversario straordinario”

A ricordare la morte di Paolo Rossi anche Karl-Heinze Rumenigge. L’attuale CEO del Bayern Monaco ha ricordato Pablito che negli anni ’80 gli ha riservato diverse delusioni, su tutte la finale Mondiali 1982, tra Italia e Germania a Madrid.

Queste le sue parole: “Sono rimasto scosso dalla notizia, è una grande mancanza per il mondo del calcio. Sono stato suo amico, in campo ci siamo incrociati tante volte quando io ero all’Inter e lui alla Juventus. Era sempre un piacere giocare contro un campione del genere. La più bella sfida è stata a Madrid, per la finale dei Mondiali tra Italia-Germania, finita 3-1 e che vide anche un suo gol. E’ stato un uomo di grande classe e stile, mi spiace molto. Le mie sentite condoglianze alla famiglia e a tutti gli amici, è stato un uomo forte”.

Foto: tonlinede.