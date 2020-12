Morte Paolo Rossi, Ranieri: “Non volevo crederci. Ci ha portato sul tetto del mondo”

Claudio Ranieri, parlando ai canali ufficiali della Sampdoria, ha dedicato un pensiero a Paolo Rossi: “Il suo ricordo mi riporta subito al Mondiale vinto dall’Italia. Ci ha portato sul tetto del mondo. Quei gol al Brasile resteranno scolpiti nella storia del calcio. Quando ho sentito la notizia non credevo alle mie orecchie. Non si sapeva niente. Avevo notato che da un anno non partecipava più alle trasmissioni televisive. Paolo era un ragazzo solare, sempre allegro e amico di tutti. Veramente un ragazzo d’oro“.

Foto: Twitter Sampdoria