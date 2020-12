Morte Paolo Rossi, nella giornata di campionato minuto di raccoglimento e lutto al braccio per tutte le società

La Lega Serie A e tutte le società ricorderanno e renderanno omaggio a Paolo Rossi attraverso una serie di iniziative in occasione del prossimo turno di campionato. Un pò come accaduto con Maradona, tutte le società scenderanno in campo con il lutto al braccio e ci sarà un minuto di raccoglimento in onore del campione scomparso.

Queste le iniziative pubblicate sul sito della Lega Serie A:

LUTTO AL BRACCIO

Tutti i calciatori scenderanno in campo indossando una fascia nera al braccio sinistro;

MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Prima del calcio d’inizio di ogni partita sarà osservato un minuto di raccoglimento dai calciatori e dagli ufficiali di gara schierati intorno al cerchio di centrocampo;

IMMAGINE SUL MAXISCHERMO

Nel corso del minuto di raccoglimento sarà proiettata sui maxischermi dello stadio un’immagine commemorativa di Paolo Rossi;

VIRTUALIZZAZIONE CERCHIO DI CENTROCAMPO

Durante il minuto di raccoglimento sarà realizzata una virtualizzazione del cerchio di centrocampo che riporterà un’immagine del campione;

AUDIO COMMEMORATIVO

Al termine del minuto di raccoglimento sarà diffuso all’interno di ciascun impianto un audio storico che ricorderà le gesta di Paolo Rossi al Mondiale del 1982.

Foto: Twitter Vivo Azzurro