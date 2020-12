Morte Paolo Rossi, la moglie: “Era giusto che tutti partecipassero all’ultimo saluto

Dopo il funerale del marito Paolo Rossi, Federica Cappelletti ai microfoni di Rai Sport, ha parlato della decisione di trasmettere i funerali in diretta, per permettere a tutti di piangere Paolo e dargli l’ultimo saluto.

Queste le sue parole: “E’ giusto aver ricordato Paolo in questo modo, con una diretta tv del funerale. Paolo amava la gente e penso che oggi abbia voluto che tutto lo omaggiassero, anche da casa e quindi abbiamo deciso di trasmettere il funerale. Paolo apprezzava il lavoro dei giornalisti, ormai da anni collaborava in diverse tv per parlare di calcio. Oggi quindi è stato giusto questo omaggio. Ringrazio tutti per aver partecipato al nostro dolore, al dolore di tutti. Grazie, Paolo ne sarà felice. Abbiamo fatto una promessa con le bimbe a papà. Andremo avanti, lui sarà fiero delle figlie. Sarà così”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro