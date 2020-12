Morte Paolo Rossi, il ricordo del Real Madrid: “Se ne va una leggenda”

Anche il Real Madrid ha voluto ricordare Paolo Rossi, che proprio al Bernabeu, nel 1982, alzava la Coppa Del Mondo.

Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale: “Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo consiglio di amministrazione si rammaricano profondamente della scomparsa della leggenda del calcio mondiale Paolo Rossi. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici, ai suoi club e tutti gli appassionati di calcio, in particolare agli italiani. Paolo Rossi si è spento oggi all’età di 64 anni. Con la Juventus ha vinto 1 Coppa dei Campioni, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Europea, 2 Leghe e 1 Coppa Italia. Con la squadra italiana, Paolo Rossi è stato proclamato campione del mondo ed è stato il capocannoniere e il miglior giocatore al Mondiale del 1982 in Spagna, in una storica finale giocata al Santiago Bernabeu. Ha vinto il Pallone d’Oro quello stesso anno”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro