Morte Paolo Rossi, Bergomi: “Era il simbolo del gruppo Mondiale ’82”

Ai funerali di Paolo Rossi era presente anche Giuseppe Bergomi, all’epoca giovanissimo, il più giovane del gruppo Mondiale.

Queste le sue parole su Pablito: “Di quel gruppo vincente Paolo era un simbolo, non solo per quanto è riuscito a fare in campo ma anche fuori. Le sue più grandi doti sono state l’umanità e la disponibilità verso tutti, ma anche la capacità di sorridere. Con lui ho condiviso l’esperienza da commentatori tv nel mondiale 2006 anche qui era un esempio per la moderazione nei commenti”.

Foto: Sky Sport