Morte Paolo Rossi, a Prato lutto cittadino, bandiere sui balconi e proposta per intitolargli lo stadio

Intitolare a Paolo Rossi lo stadio di Prato, che attualmente si chiama “Lungobisenzio”. La squadra milita invece in Serie D, ma con un recente passato anche in Lega Pro. L’idea è già partita da alcuni consiglieri comunali pratesi e deve ora seguire un iter che non dovrebbe conoscere particolari ostacoli ma che richiede comunque alcuni giorni per il suo completamento, come accaduto per il San Paolo di Napoli, ora denominato Stadio Maradona.

Intanto, in occasione dei funerali di Paolo Rossi, che si terranno domani mattina a Vicenza, il Comune di Prato ha proclamato il lutto cittadino e il sindaco Matteo Biffoni ha invitato tutti i pratesi a ricordare il loro concittadino “mettendo sui propri balconi e alle proprie finestre una bandiera italiana, esattamente come in quella splendida estate del 1982”

Foto: Youtube