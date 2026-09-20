Morte Mazzola, il ricordo di Rivera: “Un grandissimo giocatore, un campione e un amico. Eravamo divisi solo dal derby”

20/09/2026 | 11:57:10

La leggenda del Milan, Gianni Rivera, ha voluto ricordare Sandro Mazzola in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Chi era Mazzola? Un grandissimo giocatore, un campione e un amico. Eravamo divisi solo dal derby. Era giusto così: io Milan, lui Inter. Abbiamo vinto tanto, lui da una parte, io dall’altra. Coppe, scudetti, trofei, classifiche dei cannonieri. Era la nostra Milano. Se mi ricordo il primo derby con lui? Sì. E sa perché? Perché Sandro al suo esordio in un Milan-Inter segna subito. Pochi secondi, hanno poi scritto 13. Comunque il primo minuto, scambio in velocità con Corso. Per fortuna poi ha segnato Dino Sani e abbiamo fatto uno a uno. Il dualismo tra di noi? Il dualismo è stato, diciamolo, un po’ gonfiato. Una manciata di pepe sulla rivalità calcistica, ha fatto gioco un po’ a tutti. Anche a noi. La staffetta in Messico ’70? Prima e dopo, io e Sandro avevamo sempre giocato assieme. Non so perché in Messico no. Io non l’ho mai capita, Mazzola pure”.

Foto: sito UEFA