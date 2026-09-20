Morte Mazzola, il ricordo di Moratti: “Provo nostalgia per le gioie che ci ha dato. Per l’Inter resterà indimenticabile”

20/09/2026 | 11:18:03

L’ex presidente dell‘Inter, Massimo Moratti, ha voluto ricordare Sandro Mazzola in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Un giorno molto triste. L’avevo visto sei mesi fa e l’avevo trovato bene, pur sapendo che aveva dei momenti di down. Purtroppo di recente non siamo riusciti a salutarci. E ora provo una nostalgia infinita che rimarrà per le cose belle, le gioie che ci ha dato questo giocatore che ormai le nuove generazioni non conoscono ma che per noi è sempre presente per tutti i momenti meravigliosi che ha saputo regalarci. Cosa mi piaceva di più del Mazzola giocatore? Il dribbling e il tiro velocissimo. Spesso anche potente, ma era l’esecuzione a renderlo unico perché con quella leva rapidissima toglieva sempre il tempo dell’intervento al difensore. Il mio primo ricordo di Mazzola? Mi ricordo che Sandrino venne fuori da un momento di crisi dell’Inter ed Herrera ebbe il coraggio di mettere questo ragazzino in prima squadra. Da quel momento cominciammo a vincere tutto. Come lo ricordo a livello umano? Non era introverso, ma nemmeno un compagnone. Era molto professionale e semplice nel modo di fare. Non si dava arie, faceva parte di un gruppo di gente che ha conosciuto il successo come conseguenza del proprio talento e sacrificio. A tutta quella banda ogni cosa veniva naturale, il successo era legato al fatto che fossero bravissimi. Cosa è stato Mazzola per l’Inter? La storia. Tutto. Per l’Inter resterà indimenticabile”.

Foto: sito ufficiale Inter