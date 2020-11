Morte Maradona, Vigorito: “Come perdere una delle sette note musicali”

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha commentato la morte di Maradona, paragonando la scomparsa del Pibe alla perdita di una delle sette note musicali.

Queste le sue parole: “La scomparsa di Maradona per il calcio è come la perdita di una delle sette note dal pentagramma. La stella del numero 10 azzurro ha alimentato il sogno di intere generazioni e continuerà a farlo fino a diventare una leggenda”, le parole dal sito ufficiale del club.

“Lo ricordo con piacere, l’ho visto dal vivo in quegli anni, è stato uno spettacolo che non si ripeterà. Era unico, il calcio non sarà più lo stesso dopo la sua scomparsa”.

Foto: Sito Benevento