Morte Maradona, un minuto di silenzio in Everton-Leeds e Ancelotti si commuove

Prima della gara tra Everton e Leeds, vinta dagli ospiti per 1-0, anche la Premier League ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona con un minuto di silenzio. Durante il minuto in onore del Pibe de Oro, Carlo Ancelotti, amico e avversario del calciatore argentino, ha passato il momento con tanta partecipazione tanto da commuoversi. Che sia un amico, un ex compagno di squadra o un semplice avversario, Maradona ha lasciato un vuoto incolmabile in ognuno.

Foto: twitter uff Everton