Il Governo argentino ha ufficializzato poco fa l’istituzione di tre giorni di lutto Nazionale per commemorare Diego Armando Maradona , morto a 60 anni a causa di un arresto cardiaco. Una vera e propria leggenda del calcio mondiale e soprattutto l’argentino più famoso del mondo.

Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, ha mandato un ultimo saluto a Diego Armando Maradona, il più grande tra i calciatori esistiti. Questo il tweet del numero uno del paese sudamericano: “Ci hai portato in cima al mondo. Ci hai reso immensamente felici. Sei stato il migliore di tutti. Grazie per essere esistito, Diego. Ci mancherai per tutta la vita”.