Andriy Shevchenko, ex attaccante e oggi Ct dell’Ucraina, ha ricordato così Diego Armando Maradona su Instagram:

“Mi hai sempre regalato emozioni e sorrisi. Nulla potrà cancellare quello che hai fatto per tutti quelli che amano il calcio. Riposa In Pace eterna leggenda. ❤️🙏🏻 #Maradona”.

Il post di Shevchenko



Foto: Twitter personale Shevchenko