E’ arrivato anche il messaggio di Pelè, sulla fine di Diego Armando Maradona.

Il brasiliano, sui social ha scritto: “Io perdo un amico, il Mondo una leggenda. Ci sarebbe tanto da scrivere ma per ora prego Dio per dare forza alla sua famiglia. Un giorno, lo so, giocheremo insieme in cielo”.

Foto: Twitter Pelè