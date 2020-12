Morte Maradona, parla il fratello Hugo: “Fate riposare Diego in pace. Ringrazio il popolo napoletano”

Il fratello di Diego Armando Maradona, Hugo, ha parlato brevemente ai microfoni di Radio Kiss Kiss, queste le sue parole: “Non ho voluto parlare prima di oggi per rispetto per Diego. Ogni giorno che passa il dolore è più grande. Facciamo riposare Diego in pace. Quello che ha fatto in campo lo ha fatto per tutti. Quello che ha fatto fuori è una questione privata, della famiglia. Ringrazio il popolo napoletano per l’amore e il rispetto che ha mostrato per Diego. Un trofeo dedicato a Diego? Me ne voglio occupare io da solo di questo trofeo, perché io lo conoscevo bene. Un abbraccio a tutti i napoletani. Sarebbe bellissimo organizzare un Trofeo in memoria di mio fratello Diego. Immagino possa essere una partita tra il Boca Juniors e il Napoli in suo nome.”

Foto: twitter uff Gimnasia La Plata