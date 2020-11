Morte Maradona, Pampa Sosa: “Un onore aver indossato la 10. Diego me la chiese”

Intervistato da Il Mattino Roberto Sosa, El Pampa, protagonista della scalata dalla Serie C alla Serie A, del Napoli, parla di quel momento e di quel numero 10, l’ultimo indossato dagli azzurri.

Queste le sue parole: “Avevo chiesto al club e a Marino di vestire la numero 10. Per me fu un’emozione unica e arrivò anche il gol promozione con quel numero. È stato un onore essere l’ultimo a vestire quella maglia, lo era già prima, figuriamoci ora. Ovviamente la 10 è di Diego ma in Serie C, in quei due anni, c’era la numerazione obbligatoria 1-11, come era una volta anche in Serie A, e la 10 doveva prenderla qualcuno. La conserverò come fosse parte di me. Quando andai a trovarlo all’inizio della sua avventura al Gimnasia La Plata Diego, con un sorriso incredibile, mi chiese di regalargli quella maglia che avevo conservato e portato con me per avere un suo autografo, ma non ci riuscì anche se ci andai vicino. A ripensarci forse avrei potuto farlo felice, forse sbagliai a non dargliela. Lo stadio dedicato a lui? Sono d’accordo, sto seguendo quanto accade in Italia e, se posso dirlo, l’avrei fatto anche prima. Diego avrebbe meritato uno stadio a lui dedicato già quando era in vita”.