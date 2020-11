Morte Maradona, Ottavio Bianchi: “Il primo incontro fu difficile, poi scoppiò la scintilla”

Intervistato da Sky Sport, l’allenatore del Napoli del primo scudetto, Ottavio Bianchi, ha ricordato il passato e il trionfo di Maradona, parlando anche del loro rapporto non proprio idilliaco.

Queste le sue parole: “In uno dei vari colloqui avuti alla mia insistenza sul perché facesse una vita sregolata mi disse che lui doveva vivere al massimo col piede sull’acceleratore. Il nostro primo incontro non fu positivo, mi avevano fatto un tappeto rosso gli amici giornalisti di Napoli dicendo che odiavo gli argentini. Non è stato un buon inizio, poi ci siamo conosciuti ed è scoppiata la scintilla. Aveva un fisico eccezionale, anche la flessibilità articolare ed era di un’agilità spaventosa. Generoso e altruista, non ha mai criticato un compagno per un errore. Avrebbe preferito fare una vita normale, me lo ha detto. Ma lui non poteva farla, credo. Era Maradona, non poteva essere altrimenti”.

Foto: Facebook Maradona