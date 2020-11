Morte Maradona, non solo la statua: adesso anche l’aeroporto in onore di Diego

L’Argentina, dopo la morte di Maradona, si è fermata. Adesso prova a ripartire e nello stesso tempo si cerca di trovare il modo migliore per celebrare il Pibe de Oro. Infatti si pensa già a creare una statua da mettere all’aeroporto di Buenos Aires, ma questo evidentemente non basta. Enrique Bochini, ex compagno di Maradona nell’Argentina, ne ha parlato così sull’idea di intitolare a Maradona l’aeroporto di Ezeiza: “Penso che l’aeroporto di Ezeiza dovrebbe chiamarsi Maradona, con tutto il rispetto per il ministro Pistarini ma quando tu arrivi in Argentina arrivi da Maradona. In Nazionale Diego era nel suo momento migliore e tutti stavano bene. Ma oltre ad essere il miglior giocatore del mondo, era anche un compagno di squadra. Sempre felice. Non ha mai dimenticato di essere argentino”.

Foto: twitter AFA