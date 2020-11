Morte Maradona, Mertens: “Non potrò mai essere alla tua altezza, è stato un orgoglio conoscerti”

Dries Mertens ha ricordato così Diego Armando Maradona con un post su Instagram:

“Quando 7 anni fa mi hanno proposto di firmare per il Napoli, il mio pensiero é subito andato alle magie che ti ho visto fare in maglia azzurra… se negli ultimi anni il mio nome é stato messo vicino al tuo mi scuso, perche non potrò mai essere alla tua altezza, quello che hai fatto per la «nostra» citta’ resterà per sempre nella storia. Da domani indossare la maglia azzurra sara’ una responsabilita maggiore. Ciao idolo é stato un orgoglio conoscerti”.

Il post di Mertens

Foto: Twitter ufficiale Napoli