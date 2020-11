Morte Maradona, Marino: “Avrei due date da poter dedicare al ricordo di Diego”

Continuano i messaggi di affetto a Diego Armando Maradona. Tra i tanti, c’è un tweet di Pierpaolo Marino, attuale ds dell’Udinese e all’epoca ds del Napoli.

Il dirigente avellinese in un tweet ha scritto come abbia in mente due date da poter dedicare al ricordo di Maradona.

Queste le sue parole: “Penso ad una giornata annuale dedicata al ricordo di Diego. Sarei indeciso tra due date : il 29 Giugno (Vittoria Mondiale 86) o il 10 Maggio (Primo Scudetto del Napoli). I due giorni in cui, da vicino, l’ho visto più felice che mai. Chi ama non dimentica !!”.

Foto: Twitter uff. Udinese