Come raccolto dalla stampa inglese, anche la Premier League, in occasione del weekend di calcio, renderà omaggio a Diego Armando Maradona dopo la sua morte. Infatti, in ogni campo inglese, sarà osservato un minuto per ricordare il Pibe de Oro e tutte le squadre porteranno il lutto al braccio in segno di cordoglio dopo la scomparsa dell’attaccante argentino.

Foto: logo Premier League twitter uff