In vista della gara di domani contro l’Udinese, la Lazio di Simone Inzaghi scenderà in campo con una maglia speciale e la scritta “AD10S” per ricordare la memoria di Diego Armando Maradona scomparso mercoledì scorso. Anche i laziali si stringono intorno alla stella del calcio mondiale dopo che ha lasciato un vuoto incolmabile.

Foto: twitter Lazio