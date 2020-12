Morte Maradona, la figlia Giannina: “Papà era pulito, tutti si aspettavano altro dall’autopsia. E io ero la pazza”

L’autopsia effettuata sul corpo di Diego Armando Maradona non ha riscontrato la presenza di droghe o alcol. Via Twitter, sua figlia Giannina ha attaccato duramente chi si aspettava un risultato diverso:

“Tutti i figli di puttana che aspettavano che l’autopsia di mio papà riscontrasse droga, marijuana o alcol. Non sono un medico e l’ho visto molto molto gonfio. Aveva una voce robotica che non era la sua. Stava succedendo e io ero la pazza lunatica”.

Todos los hijos de puta esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la LOCA DESQUICIADA. — Gianinna Maradona (@gianmaradona) December 22, 2020

Foto: Mundo Deportivo