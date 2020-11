Morte Maradona, il Psg ricorda Diego: Icardi sorride e i tifosi si infuriano

Il Psg, oltre agli omaggi in campo nella gara contro il Bordeaux, ha omaggiato Diego Armando Maradona anche nella rifinitura degli allenamenti prima della gara di Ligue 1. Il club parigino ha posato con tutta la squadra al centro sportivo “Ooredoo” insieme a una maxi bandiera dell’Argentina e alla maglia dell’Albiceleste per ricordare il Pibe de Oro. Il dettaglio che è risaltato a molti tifosi, non solo dei parigini, è il sorriso di Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter, in prima fila durante l’omaggio a Diego. Un sorriso fuori luogo vista la circostanza, che ha fatto andare su tutte le furie i tifosi di Maradona a causa del poco feeling che c’era tra i due.

Foto: sito uff Psg