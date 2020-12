Morte Maradona, il fratello Hugo: “E’ stato un secondo padre per me, ha sempre aiutato tutta la famiglia”

Hugo Maradona, fratello di Diego, ha parlato di questi difficili giorni ai microfoni di “Domenica In” sulla Rai:

“E’ stato un secondo padre per me, non solo un fratello. Non sono potuto andare al funerale per via del Covid e sto male, è stato un grande dolore non essere lì. Lo voglio ricordare come merita, ha sempre aiutato tutti noi della famiglia.

Mi ha chiamato due domeniche fa alle 3 del mattino, era tranquillo. Scherzavamo e ridevamo sempre insieme, e tre giorni dopo è successo quello che è successo”.

Foto: Marca