Morte Maradona, il Como omaggia Diego con ‘O Sole mio al Sinigaglia

A cinque giorni dalla scomparsa di Diego Maradona, non finiscono gli omaggi al dieci argentino. Infatti il Como, nella gara di questa sera contro il Piacenza, farà risuonare allo stadio “Sinigaglia” la canzone napoletana ‘O Sole mio in ricordo appunto del Pibe de Oro. Questa la nota del club: “‘O Sole mio’ a Como. Nel 1987 il Como omaggiò Diego Armando Maradona e il suo SSC Napoli, che di lì a poco avrebbe vinto lo scudetto, con la famosa canzone prima del fischio d’inizio. Oggi, in ricordo di Diego, prima della partita contro il Piacenza, dagli altoparlanti del Sinigaglia suonerà ancora quella canzone.”

Foto: facebook ufficiale Como