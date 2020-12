Morte Maradona, Gigi Riva: “Ha lottato per un intero popolo, un po’ come me”

Il Cda del Cagliari ha confermato, come scontato, la presidenza onoraria del club sardo a Gigi Riva. La stella del calcio italiano ha parlato a La Gazzetta dello Sport di questo e di altre cose, tra cui un ricordo di Maradona.

Queste le sue parole: “Sono contento ed onorato di continuare a svolgere questa carica nel club che ho sempre amato. E’ difficile portare il Cagliari ai fasti degli anni ’70, per non parlare dello Scudetto, ormai i tempi sono cambiati. Però riuscire ad avvicinare la zona europea è un obiettivo che desideriamo raggiungere”.

Un ricordo poi su Maradona: “Uno dei più grandi della storia dello sport. Un amico e una persona vera. Ogni volta che ci vedevamo c’era un feeling speciale. Non ho avuto la fortuna di giocare nel suo periodo, io sono più legato a Pelè dal punto di vista temporale, lui è venuto un decennio dopo di noi. Ma con Diego condivido tante similitudini. Entrambi abbiamo lottato per l’amore di quella che sentivamo come la nostra gente. Lui a Napoli, io a Cagliari, riuscendo a far sognare tanta ma tanta gente”.

Foto: Twitter uff. Cagliari