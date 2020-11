Morte Maradona, De Paul: “Sono molto triste, in Argentina siamo cresciuti col suo mito. E’ per lui che ho voluto fare il calciatore”

Rodrigo De Paul ha parlato così della morte di Diego Armando Maradona ai canali ufficiali dell’Udinese:

“Sono molto sorpreso e molto triste per questa notizia. Noi argentini siamo cresciuti con il mito di Diego ed è il motivo per cui ho voluto fare il calciatore, spero che ora possa solo riposare in pace. Il numero 10 è quello che l’ha reso grande e quando indosserò questa maglia penserò sempre a lui”.

Foto: Zimbio