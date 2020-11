Morte Maradona, De Laurentiis: “Stiamo lavorando ad una serie televisiva su Diego da un anno”

Aurelio De Laurentiis ha parlato così a Rete 4 della scomparsa di Diego Armando Maradona:

“Maradona è Maradona, è un’icona, il più grande calciatore del mondo. Stiamo ultimando una serie televisiva da 12 mesi sui suoi anni a Napoli, ci sentivamo in continuazione ed è stato un peccato non poterci frequentare a causa del Coronavirus. Si aprirà un mondo sconosciuto ai più. Sono rimasto impressionato da The Last Dance su Michael Jordan, questa sarà lo stesso”.

Foto: sito ufficiale Napoli