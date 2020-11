Morte Maradona, Cristiano Ronaldo: “Non sarai mai dimenticato Diego”

A commentare la scomparsa di Diego Armando Maradona anche Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus omaggia Maradona: “Oggi dico addio a un amico e il mondo saluta un eterno genio. Uno dei migliori di sempre. Un mago senza pari. Se ne va troppo presto, ma lascia un’eredità senza limiti e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, asso. Non sarai mai dimenticato”. Così Cristiano Ronaldo saluta Diego Armando Maradona, nel giorno della sua scomparsa”.

