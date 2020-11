Morte Maradona, Caniggia: “Sono devastato, era un fratello per me. Non ho parole in questo momento”

Claudio Paul Caniggia ha manifestato su Twitter il suo dolore per la scomparsa dell’amico Diego Armando Maradona: “Sono devastato per la notizia, era il mio fratello… Spero che capiate che non ho parole in questo momento. Voglio solo dire ai suoi familiari che li accompagno in questo dolore”.

Estoy devastado por la noticia, era mi hermano del alma… Espero que sepan entender, no tengo palabras en este momento. Solo quiero decirle a su familia que los acompaño en este dolor. — Claudio Paul Caniggia (@caniggiaclaudio) November 25, 2020

Foto: Twitter Caniggia ufficiale