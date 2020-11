Morte Maradona, calciatrice spagnola si rifiuta di osservare il minuto di silenzio

Paula Dapena è una calciatrice di 24 anni del Viajes Interrías e si sta parlando molto di lei nelle ultime ore perchè si è rifiutata di osservare un minuto di silenzio in memoria di Diego Armando Maradona.

La ragazza ha deciso di sedersi e di voltarsi di schiena in segno di protesta, ha parlato così ad A Diario:

“Lo rifarei, senza dubbio. Giovedì era la giornata contro la violenza di genere, invece abbiamo osservato un minuto di silenzio per un uomo che ha abusato delle donne e non per le vittime, è qualcosa che i miei ideali femministi non concepiscono.

Per me Maradona è stato un giocatore spettacolare, ma come persona ha lasciato molto a desiderare e bisogna avere valori al di sopra delle capacità. Nel mio club sono tutti con me. Ho ricevuto tanto sostegno sui social e tanto affetto, ma anche minacce di morte”.

Paula Dapena, la jugadora que se ha negado a guardar un minuto de silencio por Maradona. ¡Resistencia Feminista! 💜💪🏽 https://t.co/58mcheme1c pic.twitter.com/hprkDlvsj0 — Cristina Hernández (@Cristina_H_) November 29, 2020

Foto: Twitter ufficiale Gimnasia La Plata