Morte Maradona, Bielsa: “Per noi Diego era un idolo, sarà per sempre così”

In vista della prossima gara di Premier League, Marcelo Bielsa, tecnico del Leeds ha ricordato così Diego Maradona: “Per noi Diego era e continuerà ad essere un idolo. Non averlo qui con noi porta una grande tristezza, perché abbiamo perso un idolo. Questo ti fa sentire deboli. Quello che spicca è il rapporto che aveva con il pubblico e con la gente. Tutto ciò che ha fatto in carriera è stato bellezza pura, non potrà mai essere eguagliata”.

💬 "He was for us and will continue to be an idol" Marcelo on the passing of Diego Maradona pic.twitter.com/WkVPa4HUpg

— Leeds United (@LUFC) November 26, 2020