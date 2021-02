Morte Maradona, Avv. Baudry: “Si tratta di omicidio colposo, è provato al 100%”

Mario Baudry, l’avvocato di uno dei figli di Diego Armando Maradona, ha nuovamente accusato i medici, in particolare Leopoldo Luque, per la morte del Pibe de Oro.

Queste le sue parole a Super Mitre Deportivo : “L’omicidio colposo di Diego Maradona è provato al 100 per cento. Diego è stato abbandonato ed è per questo che è morto. Nessuno ha fatto niente per aiutarlo. Se lo avessero trattato con un po’ di affetto, oggi sarebbe vivo. Dal giorno in cui Diego è caduto e ha battuto la testa, non lo hanno curato”.

Baudry ha anche difeso la famiglia di Diego: “Dalma non era autorizzata ad entrare in quella casa. I medici hanno cospirato per non dire la verità alla famiglia, in modo che nessuno potesse vederlo in quei giorni. È dimostrato che la famiglia di Diego voleva internarlo e che qualcuno si è opposto”.