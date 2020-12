Morte Maradona, anche la psichiatra finisce nel registro degli indagati

Dopo le perquisizioni disposte nei domicili del medico Leopoldo Luque, la magistratura ha ordinato gli stessi provvedimenti per la psichiatra Agustina Cosachov, non ancora imputata formalmente ma adesso anch’essa iscritta nel registro degli indagati. Ormai il sospetto che Maradona sia stato vittima di gravi negligenze è ormai quasi una certezza, si sta cercando di rintracciare tutti i responsabili.

Dalle testimonianze raccolte finora e dal contenuto delle chat tra le figlie di Maradona e Cosachov risulta evidente come il Pibe de Oro fosse stato isolato al punto da rendere complicato reperire qualsiasi informazione sul suo andamento quotidiano e su quanto accadesse in quella casa alla quale, a quanto pare, avevano accesso solo poche persone.

Foto: Twitter Gimnasia La Plata