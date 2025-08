Morte Jorge Costa, il cordoglio della Federcalcio portoghese

05/08/2025 | 18:17:41

Un altro lutto sconvolge il calcio portoghese a circa un mese dalla tragedia di Diogo Jota e del fratello, arriva la morte di Jorge Costa,m 53 anni, ds del Porto, ex difensore che ha giocato per 52 volte con la Nazionale del Portogallo.

La Federcalcio lusitana ricorda Costa: “Uno dei giocatori più emblematici di una generazione fondamentale per l’affermazione del calcio portoghese”. Ex difensore centrale, allenatore e dirigente, Costa era attualmente Direttore del Calcio Professionistico del Porto, club al quale è rimasto legato per tutta la carriera e dove ha ricoperto anche il ruolo di Capitano. Carismatica figura del Porto e della Nazionale portoghese, con la quale ha collezionato 118 presenze tra nazionale maggiore e giovanili, ha rappresentato il Portogallo in diversi Mondiali e Europei, dopo aver vinto il Mondiale U20 nel 1991. La sua carriera al Porto è stata ricca di successi nazionali e internazionali, contribuendo a consolidare il suo status di leggenda. “La sua morte lascia la Federazione e tutto il calcio portoghese sotto shock”, si legge nella nota ufficiale. Oltre al calciatore, all’allenatore e al dirigente, la FPF sottolinea l’importanza dell’uomo: “una persona semplice nei modi, forte nelle convinzioni”.

Foto: X Porto