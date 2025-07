Morte Diogo Jota, il dolore di CR7: “Non ha senso, so che sarai sempre con la tua famiglia”

03/07/2025 | 13:40:31

Anche Cristiano Ronaldo, capitano del Portogallo, ha voluto inviare un messaggio per la morte di Diogo Jota e del fratello.

Queste le sue parole sui social: “Non ha senso. Eravamo insieme in Nazionale, ti eri appena sposato. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli, mando tutto il mio affetto e auguro loro tutta la forza del mondo. So che sarai sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e André, ci mancherete”.

Foto: Instagram Portogallo