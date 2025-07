Morte Diogo Jota e del fratello Andrè, la Federcalcio portoghese: “Perdita irreparabile”

03/07/2025 | 10:49:05

Subito dopo il drammatico annuncio di Diogo Jota e del fratello Andrè è arrivata la nota ufficiale della Federcalcio portoghese. Il presidente della Federazione, Pedro Proença, ha affidato ai social il suo messaggio di cordoglio: “La Federazione calcio portoghese e tutto il calcio portoghese sono completamente devastati dalla morte di Diogo Jota e André Silva questa mattina in Spagna. Molto più del fantastico giocatore, con quasi 50 presenze nella Nazionale A, Diogo Jota era una persona straordinaria, rispettata da tutti i colleghi e avversari, una persona con una gioia contagiosa e un punto di riferimento nella propria comunità. A nome mio e a nome della Federazione calcio portoghese, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Diogo e André Silva, nonché al Liverpool FC e FC Penafiel, i club dove rispettivamente giocavano. La Federazione calcio portoghese ha già chiesto alla UEFA un minuto di silenzio questo giovedì prima della partita della nostra nazionale con la Spagna all’Europeo femminile. Abbiamo perso due campioni. La scomparsa di Diogo e André Silva rappresenta una perdita irreparabile per il calcio portoghese e faremo di tutto per onorare la loro eredità quotidiana”.

FOTO: X Diogo Jota