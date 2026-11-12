Morte de Miguel, la dichiarazione della famiglia: “Grazie per le donazioni e per la solidarietà”

12/11/2026 | 17:00:40

Pochi minuti fa è arrivato una dichiarazione ufficiale della famiglia di Jesus de Miguel, calciatore scomparso all’età di 30 anni a causa di uno scontro di gioco con il portiere Jesus Owono durante Tenerife-Andorra. Gli affetti di de Miguel hanno ringraziato tutti coloro che hanno dedicato del tempo per le donazioni arrivate nel corso degli ultimi nove, tristissimi, giorni e, in particolar modo, Fran Sol, calciatore dell’Hercules, con un passato al Villareal e al Malaga, che ha organizzato il crowdfunding. Al momento, sono stati generati oltre 213.000 euro: “La famiglia di Jesús de Miguel Alameda, tramite l’Associazione dei Calciatori Spagnoli (AFE), vuole condividere con tutti voi che abbiamo già ricevuto donazioni dal crowdfunding organizzato dal calciatore Fran Sol. Vogliamo ringraziare dal profondo del cuore tutte le espressioni di affetto e solidarietà che abbiamo ricevuto. Siamo stati molto entusiasti di vedere il numero di persone che si sono rivolte a questa iniziativa. Un ringraziamento speciale a Fran Sol per aver lanciato questo crowdfunding e, naturalmente, a tutte le persone che hanno collaborato, condiviso l’iniziativa o inviato messaggi di supporto. Ogni gesto ha significato molto per noi e vogliamo che sappiate che abbiamo ricevuto tutti questi segni di generosità con grande affetto. Grazie per essere presenti, per la vostra solidarietà e per averci accompagnati in questo momento. Con affetto, la famiglia di Jesús de Miguel Alameda”.

Foto: X Tenerife