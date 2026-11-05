Morte de Miguel, il comunicato della famiglia: “Dobbiamo vivere il lutto nella tranquillità. Grazie per averlo amato”

05/11/2026 | 13:34:18

A due giorni dalla morte di Jesus de Miguel, durante la partita di seconda divisione spagnola fra Tenerife e Andorra, è arrivato il comunicato della famiglia del 30enne scomparso: “In questi tempi difficili per noi, vogliamo ringraziare dal profondo del cuore tutte le parole, tutti i segni di affetto che riceviamo dopo la morte di Jesus. Non abbiamo abbastanza parole per ringraziare ogni messaggio, ogni chiamata e ogni gesto d’affetto che ci raggiunge. Grazie a tutte le persone che lo hanno ricordato, ai suoi compagni di squadra, amici, tifosi e a tutti i club che hanno voluto esprimere le loro condoglianze e accompagnarci in questo momento doloroso. Provare così tanto affetto per Jesus e vedere il segno che ha lasciato su così tante persone è qualcosa che porteremo sempre con noi. Per questo motivo, chiediamo con il massimo rispetto che la nostra privacy e quella di tutte le persone che ci accompagnano in questo momento vengano preservate. Dobbiamo vivere questo lutto nella tranquillità che questa situazione richiede. Comprendiamo l’amore, l’interesse e il sostegno che la sua perdita suscita e vi siamo profondamente grati. Grazie per averlo amato, per averlo ricordato e per averci accompagnato. La sua famiglia”.

Foto: X Tenerife