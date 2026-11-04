Morte de Miguel, arrivano le parole del portiere Owono: “Sono i giorni più difficili della mia vita. Affronterò ogni questione”

04/11/2026 | 17:32:07

Attraverso un comunicato rilasciato dall’Andorra, club di seconda divisione spagnola, Jesus Owono ha parlato per la prima volta dopo la tragica morte di Jesus de Miguel: “Questi sono i giorni più difficili della mia vita. Trovo difficile trovare le parole e per me è molto difficile assimilare qualsiasi cosa sia successa. Provo un dolore enorme per la perdita di Jesus. Penso a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che lo hanno amato. So che ci saranno molte questioni da affrontare, affronterò qualunque cosa arrivi con tutto il rispetto. Ma in questo momento, onestamente, non riesco a pensare ad altro che a Jesus e al dolore che stiamo vivendo. Riposa in pace, Jesus”.

Foto: X Tenerife